Німеччина

Цікава заява німецького функціонера.

Спортивний директор леверкузенського Баєра Сімон Рольфес висловився про можливий відхід з клубу головного тренера Хабі Алонсо. Його слова наводить Фабриціо Романо.

"Я, як і раніше, спокійний щодо майбутнього Алонсо. Ми оптимістично налаштовані з цього приводу. Хабі, безумовно, почувається в Леверкузені дуже комфортно.

Що, якби він попросив мене дати йому дозвіл на вихід з клубу? У світі багато умовностей. Однак не всі з них мають статися насправді", — заявив Рольфес.