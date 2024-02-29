Цікава заява німецького функціонера.
Алонсо та Рольфес, Getty Images
29 лютого 2024, 14:48
Спортивний директор леверкузенського Баєра Сімон Рольфес висловився про можливий відхід з клубу головного тренера Хабі Алонсо. Його слова наводить Фабриціо Романо.
"Я, як і раніше, спокійний щодо майбутнього Алонсо. Ми оптимістично налаштовані з цього приводу. Хабі, безумовно, почувається в Леверкузені дуже комфортно.
Що, якби він попросив мене дати йому дозвіл на вихід з клубу? У світі багато умовностей. Однак не всі з них мають статися насправді", — заявив Рольфес.