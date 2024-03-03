Німеччина

Відбувся черговий матч німецького чемпіонату.

У матчі 24 туру німецької Бундесліги Гоффенгайм на своєму полі здобув перемогу над Вердером із рахунком 2:1.

Перемогу "сільським" приніс оформлений дубль у виконанні Максиміліана Баєра, який двічі забив у першому таймі. Для нього це другий дубль у другому матчі поспіль.

Єдиний гол у складі бременців забив Скеллі Альверо у компенсований час до другого тайму.

Також зазначимо, що з 73 хвилини господарі поля грали у меншості після вилучення Маріуса Бюлтера, який отримав другий гірчичник.

Після 24 турів Гоффенгайм набрав 33 очки і посідає сьоме місце у Бундеслізі, а у Вердера 30 балів та восьмий рядок.

Гоффенгайм - Вердер 2:1

Голи: Баєр, 8, 44 — Альверо, 90+2.

Гоффенгайм: Бауманн — Кабак, Грілліч, Брукс — Кадержабек, Штах, Тохумку (Гайгер, 65 (Бекер, 87)), Бюлтер — Бебу, Веггорст, Баєр (Нсокі, 77).

Вердер: Цеттерер — Малатіні, Гросс (Біттенкурт, 86), Юнг — Вайзер, Лінен, Агу (Деман, 65) — Шмід, Стаге (Альверо, 73) — Дукш (Нжинмах, 65), Вольтемаде (Ковнацкі, 73).

Попередження: Грілліч, Тохумку, Бюлтер, Кадержабек — Деман.

Вилучення: Бюлтер, 73.