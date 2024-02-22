Німеччина

У клубі розраховують на таланта в майбутньому.

Гоффенгайм підписав нову угоду з чемпіоном світу у складі збірної Німеччини U-17 Максом Моерстадтом - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Вона буде розрахована до 2027 року. Талановитий форвард є вихованцем команди з Зінсхайму.

У складі збірної Німеччини U-17 минулого року Макс виграв молодіжний чемпіонат світу, віддавши асист у фіналу з Францією, забив Аргентині у півфіналі, США в 1/8 фіналу, Мексиці, а з Новою Зеландією зробив 1+1.

Цього сезону 18-річний гравець провів 15 матчів в усіх можливих турнірах, забив 20 голів і віддав 4 асисти.