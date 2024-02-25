Німеччина

Відбувся черговий поєдинок 23 туру німецького чемпіонату.

Дортмундська Боруссія у матчі 23 туру німецької Бундесліги на своєму полі поступилася Гоффенгайму з рахунком 2:3.

Вже на другій хвилині Іхлас Бебу вивів гостей вперед, але до 25 хвилини "джмелі" забили два м'ячі та вийшли вперед зусиллями Доніела Малена та Ніко Шлоттербека.

Тим не менш, у середині другого тайму гості вистрілили двічі, а точніше оформленим дублем за чотири хвилини відзначився Максіміліан Баєр.

Після 23 турів Боруссія Д набрала 41 очко і посідає четверте місце у Бундеслізі, а у Гоффенгайма 30 балів та сьома позиція. Завдяки цій перемозі Гоффенгайм перервав серію із восьми матчів без перемог.

Боруссія Дортмунд — Гоффенгайм 2:3

Голи: Мален, 21, Шлоттербек, 25 - Бебу, 2, Баєр, 61, 65.

Боруссія Дортмунд: Меєр — Р'єрсон (Гуммельс, 79), Джан, Шлоттербек, Матсен (Байно-Гіттенс, 75) — Брандт, Забітцер — Мален, Ройс (Дюранвіль, 87), Санчо (Мукоко, 75) — Фюллькруг (Адеємі, 75).

Гоффенгайм: Бауманн — Кадержабек, Кабак, Брукс, Сков (Юрасек, 49) — Штах, Грілліч, Тохумку (Бекер, 79) — Крамарич (Гайгер, 68) — Бебу (Бюлтер, 79), Баєр (Веггорст, 79).

Попередження: Забітцер, Мален — Тохумку, Брукс, Гайгер.