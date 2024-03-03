Німеччина

Підопічні Хабі Алонсо в більшості не зустріли спротиву від одного від аутсайдерів чемпіонату Німеччини.

У 24-му турі Бундесліги лідер чемпіонату Баєр відправився в гості до Кельна, який бореться за виживання.

На початку зустрічі задачу леверкузенцям полегшив Тільманн, заробивши вилучення. В десятьох "козли" не змогли протистояти лідеру. Як наслідок, голи захисників Фрімпонга та Грімальдо зробили необхідний результат для "фармацевтів" — 2:0.

За 10 турів до завершення чемпіонату Баєр випереджає Баварію на 10 очок, а наступного тижня готується до матчу Карабахом в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Кельн продовжує боротьбу за виживання. Поки у них все погано — 8 очок відставання від 15-го місця, яке гарантує участь в Бундеслізі на наступний сезон.

Кельн — Баєр Леверкузен 0:2

Голи: Фрімпонг, 38, Грімальдо Гарсія, 73

Кельн: Швебе — Карстенсен, Гюберс, Шабо, Фінграф — Аліду (Тіггес, 83), Мартель (Шмітц, 82), Любічич, Майна (Гусейнбашич, 83) — Адамян (Діль, 65), Тільманн

Баєр Леверкузен: Градецькі — Станішич, Та, Інкап'є (Тапсоба, 79) — Фрімпонг (Телла, 46), Андріх, Джака, Грімальдо Гарсія — Гофманн (Адлі, 65), Вірц — Шик (Іглесіас, 65)

Попередження: Любічич, Мартель — Фрімпонг, Станішич

Вилучення: Тільманн, 14