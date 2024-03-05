Француз обійшовся "швабам" у 3 мільйони євро.
Антоні Руо, Getty Images
05 березня 2024, 21:25
Опцію обов'язкового за певних умов викупу центрального захисника Антоні Руо, орендованого Штутгартом у Тулузи, було активовано після завершення 24 туру Бундесліги, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.
За підсумками минулого вікенду "шваби" гарантували собі місце в еліті на наступний сезон. У зв'язку з цим, із 22-річним французом було автоматично підписано контракт, розрахований до кінця червня 2027 року.
За даними порталу transfermarkt, Штутгарт віддав або віддасть Тулузі 3 мільйони євро за захисника.
У поточному сезоні Руо взяв участь у 19 матчах "швабів" у всіх турнірах, відзначившись 2 асистами.