Німеччина

Француз обійшовся "швабам" у 3 мільйони євро.

Опцію обов'язкового за певних умов викупу центрального захисника Антоні Руо, орендованого Штутгартом у Тулузи, було активовано після завершення 24 туру Бундесліги, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

За підсумками минулого вікенду "шваби" гарантували собі місце в еліті на наступний сезон. У зв'язку з цим, із 22-річним французом було автоматично підписано контракт, розрахований до кінця червня 2027 року.

Anthony #Rouault bleibt weiß-rot! ⚪️🔴



Der VfB verpflichtet den französischen Defensivspieler nach der anfänglichen Leihe nun dauerhaft. Der 22-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.



🔗 Hier geht es zur Meldung: https://t.co/A0WQOtBPgw #VfB | #Rouault2027 pic.twitter.com/1CNE8pYGbl — VfB Stuttgart (@VfB) March 5, 2024

За даними порталу transfermarkt, Штутгарт віддав або віддасть Тулузі 3 мільйони євро за захисника.

У поточному сезоні Руо взяв участь у 19 матчах "швабів" у всіх турнірах, відзначившись 2 асистами.