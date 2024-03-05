Німеччина

Німець, скоріше за все, завершить сезон у Мюнхені.

Спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд висловився щодо потенційного звільнення головного тренера Томаса Тухеля у разі вильоту з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу, передає Bayern & Germany.

За словами Фройнда, у клубі не думають про такий сценарій.

"Ми зосередили всю свою енергію на грі проти Лаціо", — заявив він.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Тухель залишить Баварію.

Зараз у Мюнхені триває їхній матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ проти Лаціо, слідкувати за яким можна у нашій текстовій онлайн-трансляції.