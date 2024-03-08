Зараз воротар хоче залишитися у клубі.
Морітц Ніколас - Getty Images
08 березня 2024, 17:57
Морітц Ніколас продовжив свою угоду з Боруссією Менхенгладбах - повідомляє офіційний сайт клубу.
Новий контракт буде до 2029 року. Минулого року Морітц відправлявся в оренду у Роду.
Свого часу воротаря підписали з Рот-Вайс Ессена, але довгий час Ніколас не міг завоювати місце в команді, втім після трансферу Янна Зоммера йому вдалося добре себе зарекомендувати.
Цього сезону 26-річний гравець провів 24 матчі в усіх можливих турнірах.