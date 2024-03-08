Німеччина

Завершився перший поєдинок 25 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять п'ятого туру німецької Бундесліги Штутгарт приймав берлінський Уніон на МХП-Арені.

Господарі поля відкрили рахунок у матчі завдяки голу Гірассі. Вже у другій половині зустрічі Фюріх подвоїв перевагу "швабів", а гості залишилися у меншості через вилучення Шафера. Більше результативних ударів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу Штутгарта. Таким чином, колектив Себастьяна Генесса наблизився до Баварії на відстань одного залікового балу.

Штутгарт — Уніон Берлін 2:0

Голи: Гірассі, 19, Фюріх, 66

Штутгарт: Нюбель — Штенцель (Левелінг, 60), Руо (Антон, 46), Іто, Міттельштедт — Каразор, Штіллер (Дауд, 82) — Вагноман, Мійо (Ундав, 60), Фюріх (Чон, 82) — Гірассі

Уніон: Роннов — Доехі, Фогт, Лейте (Руссійон, 82) — Юранович, Тусар, Хедіра (Крал, 66), Шафер, Госенс (Бедіа, 82) — Фолланд (Ааронсон, 72), Вертессен (Голлербах, 66)

Попередження: Вагноман — Хедіра, Тусар

Вилучення: Шафер, 69