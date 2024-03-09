Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 9 березня 2024 року.

У 25 турі Бундесліги-2023/24 Баварія приймала Майнц і розтрощила його з хет-триком Кейна та дублем Горецки.

Протягом першого тайму мюнхенці відправили у ворота Центнера три м'ячі, тоді як гості зуміли відповісти лише одним результативним ударом. Друга половина зустрічі виявилась для Майнца ще більш провальною. Протягом неї гравці Баварії відзначилися ще п'ять разів, встановивши на табло розгромний рахунок 8:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Майнц у 25 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Баварія — Майнц 8:1

Голи: Кейн, 13, 45+7, 70, Горецка, 20, 90+2, Мюллер, 47, Мусіала, 61, Гнабрі, 66 — Амірі, 31

Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр (Кім, 75), де Лігт, Девіс (Геррейру, 18) — Лаймер, Горецка — Сане (Гнабрі, 62), Мюллер (Тель, 62), Мусіала (Сарагоса, 75) - Кейн

Майнц: Центнер — ван ден Берг, Гілавогі (Фернандес, 35), Касі — Відмер, Краусс (да Кошта, 76), Амірі, Мвене — Груда (Ганче-Ольсен, 76), Лі (Ріхтер, 65) - Буркгардт (Ажорк, 65)

Попередження: Лаймер — Відмер