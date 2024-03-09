Німеччина

Завершився ще один матч 25 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять п'ятого туру німецької Бундесліги-2023/24 Баварія приймала Майнц на Альянц Арені.

Відкрити рахунок у першому таймі вдалося господарям поля — відзначився Кейн. Вже невдовзі Горецка подвоїв перевагу мюнхенців. Амірі скоротив відставання гостей, але у компенсований час Кейн оформив дубль.

По перерві спочатку Мюллер, а потім і Мусіала збільшили перевагу Баварії. Гнабрі, який вийшов на поле з лави запасних, теж зумів відзначитися голом, після чого втретє забив Кейн. Вже у компенсований до другого тайму час Горецка записав на свій рахунок друге взяття воріт. Більше результативних ударів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу колективу Томаса Тухеля.

Баварія — Майнц 8:1

Голи: Кейн, 13, 45+7, 70, Горецка, 20, 90+2, Мюллер, 47, Мусіала, 61, Гнабрі, 66 — Амірі, 31

Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр (Кім, 75), де Лігт, Девіс (Геррейру, 18) — Лаймер, Горецка — Сане (Гнабрі, 62), Мюллер (Тель, 62), Мусіала (Сарагоса, 75) - Кейн

Майнц: Центнер — ван ден Берг, Гілавогі (Фернандес, 35), Касі — Відмер, Краусс (да Кошта, 76), Амірі, Мвене — Груда (Ганче-Ольсен, 76), Лі (Ріхтер, 65) - Буркгардт (Ажорк, 65)

Попередження: Лаймер — Відмер