Німеччина

"Ротен" провели мабуть найкращу гру у цьому сезоні.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн прокоментував розгромну перемогу свого клубу в матчі 25-го туру німецької Бундесліги з Майнцем (8:1). Слова англійця наводить Bayern & Germany.

"Сподіваюся, ця гра стане своєрідним рестартом для решти сезону. Ми використовували сьогоднішній імпульс, це був чудовий виступ від початку до кінця. Ми скористалися своїми шансами проти складного суперника. Тепер ми маємо розвинути цей успіх найближчими тижнями.

На даний момент я почуваюся добре, і ми всією командою створюємо багато моментів. Залишилося ще кілька ігор, тому хочу забити ще більше голів. Звичайно, я також радий своїй передачі на Джамала Мусіалу, я побачив його краєм ока. Це була, мабуть, одна з найкращих передач у моїй кар'єрі", — підсумував Кейн.

Нагадаємо, Гаррі Кейн у матчі з Майнцем оформив гольовий хет-трик та віддав одну результативну передачу.