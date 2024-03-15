Німеччина

Німецький фахівець сумує за клубною роботою.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн заявив, що готовий повернутися до роботи у футбольному клубі. Його слова наводить Süddeutsche Zeitung.

"Якщо до чемпіонату Європи я отримаю пропозицію, якою буду задоволений, з місця, де мені буде комфортно, де я зможу себе проявити, то велика ймовірність, що я підпишу контракт до Євро. Зараз переді мною немає жодних пропозицій.

Імовірність, що щось трапиться до чемпіонату Європи, існує. Але також поки що є шанс, що нічого не станеться. Така ситуація де-факто, я не брешу. Бажання визначитись із майбутнім – це нормально. Думаю, я цього хочу. Але поки що пропозицій немає", — заявив 36-річний німець.