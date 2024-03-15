Німеччина

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман оцінив повернення до команди півзахисника Реала Тоні Крооса.

Цьогоріч в Німеччині відбудеться чемпіонат Європи з футболу. Півзахисник Реала Тоні Кросс заявив, що повертається до збірної Німеччини напередодні домашнього Євро. Наставник команди відреагував на повернення досвідченого гравця.

"Він дуже важливий для нас, але не єдиний боєць у команді. Він знає, на що здатний. З іншого боку, Кроос також знає, що не може зробити на полі. У нього чудові інстинкти, холоднокровність.

Він може бути блискучою сполучною ланкою між захистом та нападом. Я дуже радий, що після багатьох розмов я переконав його повернутися, віддаю йому належне за це", — цитує тренера Bayern&Germany.

У березні збірна Німеччини зіграє два товариські поєдинки (проти Франції 23-го числа та Нідерландів 26-го).

Кроос призупинив виступи за свою національну команду після Євро-2020, де німці вилетіли від Англії на стадії 1/8 фіналу, щоб проводити більше часу з родиною та зосередитися на клубній кар'єрі у Реалі.