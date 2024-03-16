Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 15 березня 2024 року.

У 25 турі Бундесліги-2023/24 РБ Лейпциг у гостьовому матчі проти Кельна завдав суперника нищівної поразки.

І хоча перший тайм команди, можна сказати, провели на рівних, обмінявшись голами на початку гри, у другій половині неначе атакували виключно гості.

"Червоні бики" почали забивати десь посеред другої половини гри й зупинились у підсумку лише тоді, коли справа дійшла фактично до розгрому.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кельн — РБ Лейпциг у 26 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Кельн — РБ Лейпциг 1:5

Голи: Адамян, 18 — Сімонс, 15, Опенда, 63, 67, Айдара, 70, Поульсен, 82

Кельн: Швебе — Карстенсен, Кіліан, Шабо, Пакарада — Гусейнбашич (Крістенсен, 80), Мартель — Аліду (Даунс, 73), Кайнц (Зельке, 73), Фінграф (Шміц, 87) — Адамян (Тіггес, 80)

РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс (Сімакан, 83), Орбан, Люкеба (Бітшиабу, 85), Раум — Ольмо, Айдара (Кампль, 83), Шлагер, Сімонс — Шешко (Баумгартнер, 74), Опенда (Поульсен, 74)

Попередження: Фінграф, Аліду — Сімонс, Айдара