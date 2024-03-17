Німеччина

"Ротен" проводять сильний відрізок сезону.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель прокоментував розгромну перемогу над Дармштадтом (5:2) у матчі 26-го туру німецької Бундесліги. Цитує німця Bayern & Germany.

"Ми, звісно, ​​раді заслуженій виїзній перемозі. Команда створила багато моментів і, гадаю, заслужила стільки голів.

Ми мали деякі труднощі з першим пропущеним голом, і з тими моментами, які створив Дармштадт. Нам треба було грати компактніше та не втрачати стільки м'ячів.

Думаю, іноді нам було занадто комфортно на полі. Загалом Баварія провела хороший тиждень. Ситуація у команді покращується, повертаються травмовані гравці. Ми маємо позитивну атмосферу, чудово тренуємося — я радий, що нам вдалося продовжити переможну серію. Сподіваюся, всі повернуться у формі після міжнародної перерви", — сказав Тухель.