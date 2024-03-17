"Ротен" проводять сильний відрізок сезону.
Тухель, getty images
17 березня 2024, 11:40
Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель прокоментував розгромну перемогу над Дармштадтом (5:2) у матчі 26-го туру німецької Бундесліги. Цитує німця Bayern & Germany.
"Ми, звісно, раді заслуженій виїзній перемозі. Команда створила багато моментів і, гадаю, заслужила стільки голів.
Ми мали деякі труднощі з першим пропущеним голом, і з тими моментами, які створив Дармштадт. Нам треба було грати компактніше та не втрачати стільки м'ячів.
Думаю, іноді нам було занадто комфортно на полі. Загалом Баварія провела хороший тиждень. Ситуація у команді покращується, повертаються травмовані гравці. Ми маємо позитивну атмосферу, чудово тренуємося — я радий, що нам вдалося продовжити переможну серію. Сподіваюся, всі повернуться у формі після міжнародної перерви", — сказав Тухель.