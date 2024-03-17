Німеччина

"Ротен" дуже хочуть зберегти в команді свого вундеркінда.

Мюнхенська Баварія поставила у пріоритет продовження контракту з атакувальним півзахисником команди Джамалом Мусіалою. Прро це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "ротен" бачить успішне майбутнє клубу разом з 21-річним німцем, у зв'язку з чим поставили перед собою однією з головних цілей пролонгацію контракту з Мусіалою.

Наголошується, що найближчими місяцями Баварія готується зробити нову пропозицію футболісту, яка передбачає значне збільшення заробітної плати.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею п'ять мільйонів євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 110 млн. євро.

Цього сезону Джамал Мусіала відіграв за Баварію 31 матч, забив 12 голів та віддав 7 результативних передач.