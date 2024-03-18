Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 17 березня 2024 року.

У рамках 26-го туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр зумів у гостях здобути непросту перемогу над Фрайбургом, зробивши ще один крок до чемпіонського титулу.

Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох аж п'ять м'ячів, але мінімальну перевагу в рахунку здобули саме підопічні Хабі Алонсо — 3:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фрайбург — Баєр Леверкузен у матчі 26-го туру німецької Бундесліги-2023/24:

Фрайбург — Баєр 2:3

Голи: Доан, 10, Кайтель, 79 — Вірц, 2, Гложек, 40, Шик, 53

Фрайбург: Атуболу — Сільділлья, Гінтер (Лінгарт, 62), Гульде, Гюнтер — Рель (Кайтель, 76), Гефлер — Доан, Гріфо (Муслія, 62) — Гелер (Філіпп, 76), Шаллаї (Грегорич, 62)

Баєр: Градецкі — Станішич, Та, Інкап'є — Фрімпонг (Телла, 83), Паласіос (Тапсоба, 90), Джака, Грімальдо — Гложек (Андріх, 83), Вірц — Шик (Адлі, 76)

Попередження: Гефлер