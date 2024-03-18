Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 17 березня 2024 року.
Боруссія Дортмунд — Айнтрахт Франкфурт, getty images
18 березня 2024, 14:00
У рамках 26-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія здобула перемогу над франкфуртським Айнтрахтом.
Рахунок у матчі відкрив вихованець "джмелів" Маріо Гьотце, який нині виступає за "орлів", проте у підсумку Дортмунд вдалося не тільки відігратися, а й вирвати перемогу в заключному відрізку матчу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Айнтрахт у матчі 26-го туру німецької Бундесліги-2023/24:
Боруссія (Дортмунд) — Айнтрахт 3:1
Голи: Адеємі, 33, Гуммельс, 81, Джан, 90+3 (пен.) - Гьотце, 13
Боруссія (Дортмунд): Меєр — Вольф, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен (Бенсебаїні, 84) - Брандт (Озджан, 84), Джан, Ройс (Нмеча, 65) — Мален, Фюллькруг (Мукоко, 74), Адеємі (Байно-Гіттенс, 65)
Айнтрахт: Трапп — Тута (Чендлер, 90), Кох, Пачо — Діна-Ебімбе (Шаїбі, 66), Скірі, Ларссон, Нкунку — Гьотце (Екітіке, 74), Кнауфф (Бута, 74) — Мармуш
Попередження: Джан — Бута, Кох