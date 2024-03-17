Німеччина

Завершився останній поєдинок 26 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять шостого туру німецької Бундесліги-2023/24 дортмундська Боруссія приймала франкфуртський Айнтрахт на Вестфаленштадіоні.

Відкрити рахунок у матчі вдалося гостям — голом відзначився ексгравець Боруссії Гьотце. Ще до перерви Адеємі відновив паритет. Вже ближче до завершення зустрічі Гуммельс вивів господарів поля вперед, а у компенсований час Джан реалізував пенальті. Відповісти на ці результативні удари гравці Айнтрахта не встигли, тож фінальний свисток зафіксував звитягу колективу Едіна Терзича.

Боруссія (Дортмунд) — Айнтрахт 3:1

Голи: Адеємі, 33, Гуммельс, 81, Джан, 90+3 (пен.) - Гьотце, 13

Боруссія (Дортмунд): Меєр — Вольф, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен (Бенсебаїні, 84) - Брандт (Озджан, 84), Джан, Ройс (Нмеча, 65) — Мален, Фюллькруг (Мукоко, 74), Адеємі (Байно-Гіттенс, 65)

Айнтрахт: Трапп — Тута (Чендлер, 90), Кох, Пачо — Діна-Ебімбе (Шаїбі, 66), Скірі, Ларссон, Нкунку — Гьотце (Екітіке, 74), Кнауфф (Бута, 74) — Мармуш

Попередження: Джан — Бута, Кох