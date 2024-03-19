Німеччина

Англієць може знову стати повноцінним гравцем "джмелів".

Нападник дортмундської Боруссії Джейдон Санчо, контракт якого належить Манчестер Юнайтед, може знову стати повноцінним гравцем німецького клубу. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, клуби вже розпочали діалог щодо можливого повноцінного трансферу, сума якого може становити близько 35 мільйонів євро.

Також наголошується, що 23-річний англієць хоче залишитися у складі "джмелів", але на його рішення ще може вплинути можлива зміна тренера у МЮ.

Крім цього, є ще одна проблема для повноцінного контракту – це висока зарплата футболіста.

Цього сезону Санчо провів 10 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.