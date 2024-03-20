Німеччина

Очікується, що Баварія не продовжуватиме контракт із камерунським форвардом.

Нападник мюнхенської Баварії Ерік-Максім Шупо-Мотінг у літнє трансферне вікно ризикує змінити клуб, оскільки його контракт із "червоними" спливає наприкінці поточного сезону.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, наразі все говорить про те, що Баварія не пропонуватиме 34-річному камерунцю нову угоду, проте остаточне рішення ще не прийнято.

За інформацією джерела, якщо Шупо-Мотінг все ж залишить мюнхенський гранд, серйозними варіантами продовження кар'єри для нього залишаються Катар та Саудівська Аравія.

У поточному сезоні камерунський форвард провів за Баварію 644 хвилини у 28 матчах, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.