Німеччина

"Бундестім" давно не демонстрували настільки потужний футбол.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився з приводу перемоги над Францією (2:0) у товариському матчі. Цитує німецького фахівця Bayern & Germany.

"Команда заслуговує на величезну похвалу, ми показали дуже хорошу гру, зокрема, в перші 25 хвилин, коли могли забити більше одного гола.

Розіграш із центру поля так і планувався – завдяки нашому тренеру по стандартам Мадсу Буттгерайту все було добре підготовлено та виконано.

У другому таймі ми знову посилили тиск і мали три-чотири дуже хороші моменти. І навіть після низки замін у Ундава та Міттельштедта були чудові шанси. Загалом я дуже задоволений грою у нашому виконанні", — заявив Нагельсманн.