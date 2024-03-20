Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німецький фахівець поділився планами на майбутнє після Євро-2024.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився про своє майбутнє після закінчення Євро-2024, яке буде домашнім для німецької національної команди.

"Я не можу цього вирішити, спочатку потрібно, щоб хтось запропонував роботу. На даний момент немає пропозиції, готової до підписання. Про перерву на рік чи півроку після Євро для мене не може бути й мови — аби тільки надійшла пропозиція.

Я навчився давати собі поблажки, а потім ухвалювати рішення. Загалом, я молодий тренер, молодий чоловік, якому потрібна робота. Отже, треба ухвалювати рішення. Я не хочу бути монархом, але й не хочу бути маріонеткою у клубі. Моя сім'я також бере участь у пошуку рішення", — наводить слова Нагельсманна Bayern & Germany.

Нагадаємо, Нагельсманн очолює збірну Німеччини з вересня 2023 року. Контракт Юліана розрахований до кінця чемпіонату Європи, який відбудеться з 14 червня до 14 липня.