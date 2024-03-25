Німеччина

Головним претедентом на захисника є Реал.

Баварія має намір вирішити питання про майбутнє Альфонсо Девіса наступного тижня.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг , до кінця наступного тижня мюнхенці хочуть отримати від Девіса відповідь на пропозицію про новий контракт.

Стверджується, що за новою угодою, розрахованою до 2029 року, Девісу пропонується близько 14 млн євро на рік до сплати податків, тоді як гравець і його агенти наполягають на сумі близько 20 млн євро на рік.

Якщо Девіс не прийме пропозицію Баварії, клуб виставить його на продаж цього літа. Головним претендентом на його трансфер буде мадридський Реал.

Чинна угода Девіса з Баварією закінчується в червні 2025 року.

У нинішньому сезоні на рахунку Альфонсо гол і 3 асисти в 21 матчі Бундесліги.