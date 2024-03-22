Іспанія

Сума викупу футболіста "гірників" складає близько 10 мільйонів євро.

Мадридський Реал не викуповуватиме захисника донецького Шахтаря Вінісіуса Тобіаса. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" не переконалося, що варто викуповувати 20-річного бразильця у "гірників" за 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, Вінісіус виступає за Реал на правах оренди з літа 2022 року. На його рахунку лише один матч за основну команду. В основному Тобіас виступає у складі Кастільї, де провів 20 матчів, у яких віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що у послугах Вінісіуса зацікавлена Валенсія, де на правах оренди виступає українець Роман Яремчук.