Сума викупу футболіста "гірників" складає близько 10 мільйонів євро.
Вінісіус Тобіас, Getty Images
22 березня 2024, 09:50
Мадридський Реал не викуповуватиме захисника донецького Шахтаря Вінісіуса Тобіаса. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" не переконалося, що варто викуповувати 20-річного бразильця у "гірників" за 10 мільйонів євро.
Нагадаємо, Вінісіус виступає за Реал на правах оренди з літа 2022 року. На його рахунку лише один матч за основну команду. В основному Тобіас виступає у складі Кастільї, де провів 20 матчів, у яких віддав чотири асисти.
Раніше повідомлялося, що у послугах Вінісіуса зацікавлена Валенсія, де на правах оренди виступає українець Роман Яремчук.