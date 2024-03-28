Німеччина

Представник гравця обурений умовами, які висуває клуб.

Канадський фланговий захисник Альфонсо Девіс поступово прогресує в своїх виступах у європейському футболі, тому в його нинішнього клубу, мюнхенської Баварії, закономірно виникли проблеми з утриманням виконавця у власному складі.

Тим паче, коли на 23-річного футболіста претендує такий клуб, як мадридський Реал.

Однак перед здійсненням потенційного трансферу є одразу кілька перепон, які можуть у підсумку завадити "бланкос" отримати гравця цього літа.

Перша з них — небажання Реала платити більше 20-25 млн євро за гравця, контракт якого завершується вже через сезон.

Друга — невизначеність самої Баварії, яка минулого року працювала над продовженням угоди з Девісом, проте після зміни керівництва клубу тривалий час жодних перемовин поміж сторонами не відбувалось.

У підсумку, нещодавно член ради правління Баварії Макс Еберль розповів, що мюнхенці фактично поставили ультиматум перед власним гравцем.

Напередодні агент Девіса Нік Гусех дав інтерв’ю, у якому розповів про складнощі в спілкування з представниками керівництва "Рекордмайстера".

"Це несправедливо, що зараз вони атакують саме Альфонсо. Ми були близькі до оновлення угоди рік тому. А потім було замінено все керівництво клубу, і ми взагалі нічого не чули протягом семи місяців. Хоча в цей час я намагався сам зв’язатись із клубом. Жодної реакції.

А тепер вони ставлять нам ультиматум і ми ще й якось повинні відреагувати впродовж двох тижнів на нього, тоді як клуб тисне на гравця, хоча йому самому знадобилося багато часу, щоб змінити людей у керівництві? Ні, друзі, це не про справедливість.

Як і багато гравців, Девіс також хоче знати, що станеться зі спортивним керівництвом Баварії далі.

Це може бути дуже важливий контракт у кар’єрі Альфонсо, і ми повинні ухвалювати це рішення, не знаючи, хто буде тренером наступного сезону або як виглядатиме команда взагалі.

Ось чому ми вважаємо, що несправедливо йти на ультимативну реакцію з боку клубу. Альфонсо вирішить наприкінці сезону, як діяти далі, коли буде більше ясності — це наша позиція", — заявив представник футболіста.

Зауважимо, що німецька преса також сповістила про деталі нового контракту Девіса.

Ідеться про 14 млн євро на рік зарплатні, тоді як сам гравець хоче отримувати 20 млн євро, проте від Баварії це вже точно була остаточна пропозиція.

У цьому сезоні Альфонсо зіграв 31 матч, забив один гол та віддав три гольові передачі.