Німеччина

"Россонері" навряд чи збираються відпускати свого вихованця.

Нападник італійського Мілана Франческо Камарда зацікавив мюнхенську Баварію. Таку інформацію надає Bayern & Germany.

Повідомляється, що скаути "ротен" протягом всього сезону уважно спостерігають за форвардом юніорської збірної Італії U-17. Очікується, що влітку Баварія зробить пропозицію Мілану щодо трансферу 16-річного італійця.

Також за Камардою стежать Арсенал, Ювентус, ПСЖ, Манчестер Сіті та Інтер.

Нарпазі гравець має молодіжний контракт з клубом. Професійну трудову угоду він зможе підписати коли йому виповниться 18 років. Трансфермаркт оцінює Камарду у десять мільйонів євро.

Цього сезону Франческо Камарда відіграв за основний склад Мілана два матчі. В свою чергу за міланську прімаверу він зіграв 31 матч, забив 12 голів та віддав 4 результативні передачі.