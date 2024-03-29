Німеччина

Кілька гравців Баварії продовжують відновлюватися після травм.

Головний тренер Баварії Томас Тухель висловився щодо готовності своїх підопічних до зустрічі з Боруссією (Дортмунд), передає офіційний сайт мюнхенців.

Тухель повідомив, що лідер команди центральний нападник Гаррі Кейн зможе взяти участь у майбутньому поєдинку Бундесліги.

"Гаррі вчора повноцінно тренувався з командою. Зараз все добре, він гратиме", — сказав керманич Баварії.

У той же час, четверо гравців мюнхенців матч 27 туру чемпіонату Німеччини пропустять.

"Мануель Ноєр вибув. Александар Павлович, на жаль, недоступний. Рафаель Геррейру теж ще не повернувся. Саша Бої травмувався цього тижня", — заявив головний тренер "червоних".

Нагадаємо, матч Баварія — Боруссія (Дортмунд) відбудеться у суботу, 30 березня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 19:30 за київським часом.