Німеччина

Мюнхенці поки що не визначилися з наступником Томаса Тухеля.

Нинішній керманич збірної Австрії Ральф Рангнік зацікавив мюнхенську Баварію, передає Bayern & Germany, посилаючись на журналістів Крістіана Фалька і Тобі Альтшеффля.

У Баварії продовжують пошуки нового головного тренера, оскільки Томас Тухель залишить команду наприкінці поточного сезону. Нещодавно стало відомо, що мрія мюнхенців Хабі Алонсо, швидше за все, залишиться у Баєрі принаймні ще на сезон.

За даними журналістів, головною альтернативою Алонсо залишається керманич Брайтона Роберто Де Дзербі. Повідомляється, що Баварія вже контактувала з його оточенням.

Тим не менш, 65-річний німець Рангнік теж входить до списку кандидатів на заміну Тухеля. Під його керівництвом збірна Австрії вийшла на Євро-2024.

Раніше також повідомлялося, що очолити мюнхенців також може головний тренер Астон Вілли Унаї Емері.