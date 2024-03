У рамках двадцять другого туру австралійської А-Ліги-2023/24 Аделаїда Юнайтед приймала Вестерн Юнайтед.

Господарі поля здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1. Правий вінгер Несторі Іранкунда, що влітку приєднається до мюнхенської Баварії, оформив у поєдинку перший у своїй кар'єрі хет-трик.

За даними офіційного сайту А-Ліги, у віці 18 років і 49 днів австралієць танзанійського походження став наймолодшим в історії турніру автором трьох голів в одному матчі.

Перший гол Іранкунди, 19 хвилина, 1:0

Другий і третій голи Іранкунди, 46 і 48 хвилини, 2:0 і 3:0

