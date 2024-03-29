Вінгер Аделаїди Юнайтед перебереться до Бундесліги вже влітку.
Аделаїда Юнайтед - Вестерн Юнайтед, Getty Images
29 березня 2024, 13:59
У рамках двадцять другого туру австралійської А-Ліги-2023/24 Аделаїда Юнайтед приймала Вестерн Юнайтед.
Господарі поля здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1. Правий вінгер Несторі Іранкунда, що влітку приєднається до мюнхенської Баварії, оформив у поєдинку перший у своїй кар'єрі хет-трик.
За даними офіційного сайту А-Ліги, у віці 18 років і 49 днів австралієць танзанійського походження став наймолодшим в історії турніру автором трьох голів в одному матчі.
Перший гол Іранкунди, 19 хвилина, 1:0
Другий і третій голи Іранкунди, 46 і 48 хвилини, 2:0 і 3:0
У поточному сезоні Іранкунда взяв участь у 20 матчах Аделаїди Юнайтед у всіх турнірах, відзначившись 6 голами і 4 асистами. За даними transfermarkt, Баварія віддала за нього майже 3,5 мільйони євро.