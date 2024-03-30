Німеччина

Тренер висловив думку щодо наступних матчів.

Едін Терзич розповів щодо наступних матчів Боруссії Дортмунд.

"Ми йдемо до заключної фази сезону. Це найцікавіша фаза, тому що всі рішення прийняті", — цитує Едіна офіційний сайт команди.

"Зараз ми зіткнулися з суперниками, які вимагатимуть від нас усього. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб показати, що ми готові, вкласти все, щоб досягти наших цілей.

Мета — завжди вигравати, незалежно від нашої позиції в таблиці. Ми вступаємо в фазу, коли не можемо дозволити собі багато помилок. Баварія ні в якому разі не відмовляється від боротьби за титул.

Під час міжнародної паузи був хороший час з хлопцями. Ми змогли інтенсивно, а також тактично попрацювати. Ми намагалися максимально використати ситуацію та підготуватися до наступних тижнів, які будуть надзвичайно захоплюючими.

Настав час. Ми знаємо, що проти Баварії нелегко. Вони, як правило, грають проти нас якнайкраще. Нам потрібно буде бути сміливими та старанними. Нам також знадобляться стійкість, ефективність і трохи удачі".

У матчі Бундесліги Боруссія Дортмунд зіграє з Баварією, зустріч розпочнеться о 19:30.