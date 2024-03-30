Німеччина

Колектив Хабі Алонсо здійснив черговий камбек.

У рамках 27-го туру чемпіонату Німеччини Баєр на своєму полі приймав Гоффенгайм.

Підопічні Хабі Алонсо були близькі до поразки, але вже не в перший раз зробили камбек у заключні хвилини гри.

Баєр Леверкузен — Гоффенгайм 2:1

Голи: Андріх, 88, Шик, 90+1 — Беєр, 33.

Баєр Леверкузен: Градецькі — Та (Станішич, 87), Та (Станішич, 87), Інкап'є (Іглесіас, 72) — Фрімпонг (Телла, 86), Джака, Андріх, Грімальдо Гарсія — Гофманн (Адлі, 58), Вірц — Шик.

Гоффенгайм: Бауманн — Кабак, Грілліч, Дрекслер — Кадержабек, Штах, Тохумку, Юрасек — Крамарич (Премель, 58) — Веггорст (Бюлтер, 78), Беєр (Бебу, 73).

Попередження: Дрекслер.