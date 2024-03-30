Німеччина

Боруссія Д уперше за десять років здолала Баварію в Мюнхені в рамках Бундесліги

Срібної салатниці на Альянц Арені цього сезону не побачать так само, як і Томаса Тухеля наступного.

Баварія — Боруссія Д, Getty Images

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Баварія — Боруссія Д 0:2

Голи: Адеємі, 10, Р’єрсон, 83



Баварія: Ульрайх — Кімміх, де Лігт, Даєр, Девіс (Шупо-Мотінг, 84) — Лаймер (Мазрауї, 73), Горецка — Сане (Коман, 63), Мюллер (Тель, 63), Мусіала (Гнабрі, 63) — Кейн.



Боруссія Д: Меєр — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Брандт (Ройс, 67), Джан, Нмеча (Озкан, 67) — Санчо (Байно-Гіттенс, 84), Фюллькруг (Алле, 74), Адеємі (Вольф, 84).