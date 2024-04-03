Німеччина

Стадіон відкрився 2 квітня 1974 року.

Дортмундська Боруссія презентувала спеціальну форму на честь 50-річчя домашнього стадіону Сигнал Ідуна Парк.

"Просто шматок тканини, доки він не ляже на плечі і не стане живим серцебиттям. Це символ єдності, який поєднує нитки історії та розповідає про неї, не кажучи ні слова. Це просто місце, доки ми не зробимо його своїм будинком. Це лише шматок тканини, доки він не несе в собі незліченних спогадів", — написано в заяві "джмелів".

У спеціальному дизайні клуб спробував поєднати усі етапи розширення Вестфааленштадіону, який було відкрито 2 квітня 1974 року.

У цій формі Боруссія Д зіграє у Бундеслізі проти Штутгарта. Гра відбудеться 6 квітня. Після 27 матчів Боруссія Д набрала 53 очки та посідає четверте місце у чемпіонаті Німеччини.