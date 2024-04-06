Німеччина

Завершився ще один поєдинок 28 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять восьмого туру німецької Бундесліги-2023/24 Гайденгайм приймав мюнхенську Баварію на Фойт-Арені.

Гості домінували у першому таймі. У його другій половині мюнхенці забили двічі — спочатку Кейн відкрив рахунок, після чого Гнабрі подвоїв їхню перевагу. У другому таймі господарі поля зуміли повністю перевернути гру. Спочатку їм вдалося відновити паритет завдяки голам Зесси і Кляйндінста. Трохи пізніше другий відзначився ще раз, що вивело його команду вперед.

Гайденгайм — Баварія 3:2

Голи: Зесса, 50, Кляйндінст, 51, 79 — Кейн, 38, Гнабрі, 45

Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Майнка, Гімбер, Ференбах (Буш, 46) — Мелоні — Дінкчі (Пік, 90+2), Шепнер (Зесса, 46), Бек (Пірінгер, 46), Бесте (Томалла, 76) — Кляйндінст

Баварія: Ульрайх — Кімміх, Упамекано, Кім, Девіс — Лаймер, Горецка (Сарагоса, 83) — Гнабрі (Тель, 68), Мюллер (Геррейру, 84), Мусіала (Шупо-Мотінг, 76) — Кейн

Попередження: Гімбер, Дінкчі