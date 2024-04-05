Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

Айнтрахт зіграв в результативну нічию з Вердером. На гол Мілоша Вельковича відповів Тута, також червоні картки отримали бразильський захисник і Єнс Стаге, яким показали прямі червоні картки.

Наразі команда Діно Топмеллера знаходиться на 6 місці. В свою чергу колектив Оле Вернера займає 10 сходинку.

Айнтрахт — Вердер 1:1

Голи: Тута, 77 — Велькович, 62

Айнтрахт: Трапп — Коллінз (Ларссон, 82), Кох, Пачо — Тута, Ебімбе (Баоя, 62), Гьотце, Макс (Нкунку, 82) — Шаїбі (Начо, 85), Кнауфф (Чандлер, 84) — Мармош

Вердер: Цеттерер — Піпер (Малатіні, 51), Велькович, Фрідль — Вайзер, Лінен, Агу (Деман, 90) — Стаге, Біттенкур (Гросс, 90) — Шмід, Дукш (Вольтемаде, 81)

Попередження: Мармош, Діна, Тута — Фрідль

Видалення: Тута — Стаге