Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 6 квітня 2024 року.

У 28 турі Бундесліги Гайденгайм приймав Баварію і несподівано зумів здобути 3 очки, здійснивши камбек у другому таймі.

Гості лідирували з рахунком 2:0 за підсумками першого тайму завдяки голам Кейна і Гнабрі. Проте, втримати здобуту перевагу їм не вдалося. Господарі поля відігралися у другій половині зустрічі після одного результативного удару Зесси і двох Кляйндінста.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Гайденгайм — Баварія у 28-му турі німецької Бундесліги-2023/24:

Гайденгайм — Баварія 3:2

Голи: Зесса, 50, Кляйндінст, 51, 79 — Кейн, 38, Гнабрі, 45

Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Майнка, Гімбер, Ференбах (Буш, 46) — Мелоні — Дінкчі (Пік, 90+2), Шепнер (Зесса, 46), Бек (Пірінгер, 46), Бесте (Томалла, 76) — Кляйндінст

Баварія: Ульрайх — Кімміх, Упамекано, Кім, Девіс — Лаймер, Горецка (Сарагоса, 83) — Гнабрі (Тель, 68), Мюллер (Геррейру, 84), Мусіала (Шупо-Мотінг, 76) — Кейн

Попередження: Гімбер, Дінкчі