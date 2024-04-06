Англієць забив 32 м'ячі за 26 турів чемпіонату Німеччини.
Гаррі Кейн, Getty Images
06 квітня 2024, 20:47
Баварія в матчі 28 туру німецької Бундесліги сенсаційно поступилася Ганденгайму (2:2).
У цьому матчі у складі мюнхенської команди відзначився нападник Гаррі Кейн, для якого це був 32 гол у нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини.
За інформацією Bayern & Football, Кейн став володарем нового рекорду із забитих голів у дебютному сезоні Бундесліги.
Попередній рекорд належав Уве Зелеру, який виступав за Гамбург у сезоні-1963/64 – першому в історії німецької першості.
Зазначимо, що абсолютний рекорд з голів в одній кампанії Бундесліги належить Роберту Левандовські, який у сезоні-2020/21 забив 41 гол.
Цього сезону Кейн провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 37 голів та віддав 10 асистів.