Німеччина

Англієць забив 32 м'ячі за 26 турів чемпіонату Німеччини.

Баварія в матчі 28 туру німецької Бундесліги сенсаційно поступилася Ганденгайму (2:2).

У цьому матчі у складі мюнхенської команди відзначився нападник Гаррі Кейн, для якого це був 32 гол у нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини.

За інформацією Bayern & Football, Кейн став володарем нового рекорду із забитих голів у дебютному сезоні Бундесліги.

Попередній рекорд належав Уве Зелеру, який виступав за Гамбург у сезоні-1963/64 – першому в історії німецької першості.

Зазначимо, що абсолютний рекорд з голів в одній кампанії Бундесліги належить Роберту Левандовські, який у сезоні-2020/21 забив 41 гол.

Цього сезону Кейн провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 37 голів та віддав 10 асистів.