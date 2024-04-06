Німеччина

Завершився ще один поєдинок 28 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять восьмого туру німецької Бундесліги-2023/24 берлінський Уніон приймав леверкузенський Баєр на Штадіон Ан дер Альтер Ферстерей.

Вже у компенсований до першого тайму час господарі поля залишилися у меншості через вилучення Госенса після отримання ним другої жовтої картки. Ще до перерви гості встигли вийти вперед завдяки голу Вірца з пенальті. Колектив Хабі Алонсо продовжував контролювати хід поєдинку, але збільшити свою перевагу не зумів, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу Баєра.

Уніон — Баєр 0:1

Гол: Вірц, 45+8 (пен.)

Уніон: Роннов — Доехі, Фогт, Лейте — Тріммель (Юранович, 63), Хедіра (Лайдуні, 62), Госенс — Тусар, Шафер (Крал, 63) — Вертессен (Кауфманн, 46), Ааронсон (Голлербах, 79)

Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Інкап'є — Телла (Фрімпонг, 79), Андріх, Джака, Грімальдо Гарсія — Гложек (Адлі, 32), Вірц — Іглесіас (Боніфас, 67)

Попередження: Госенс, Тусар — Адлі, Андріх

Вилучення: Госенс, 45+3 (друга жовта картка)