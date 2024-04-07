Німеччина

"Рекордмайстер" демонструє жахливі результати.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль розповів про серйозні зміни, які влітку відбудуться в клубі. Його слова наводить Sky Sports.

"Вважаю, що багато чого потрібно змінити в команді. Баварія вже звільнила свого головного тренера, але результати — це не тільки тренерська проблема. Влітку очікуються глобальні перестановки.

Наша команда претендує на Лігу чемпіонів цього сезону і збирається вийти в неї наступного року. Але тепер ми бачимо, що з'явилася команда, яка на голову вища за інших. Баєр заслужено стане чемпіоном Німеччини", — заявив німецький функціонер.