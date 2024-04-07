"Рекордмайстер" демонструє жахливі результати.
Еберль, getty images
07 квітня 2024, 09:19
Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль розповів про серйозні зміни, які влітку відбудуться в клубі. Його слова наводить Sky Sports.
"Вважаю, що багато чого потрібно змінити в команді. Баварія вже звільнила свого головного тренера, але результати — це не тільки тренерська проблема. Влітку очікуються глобальні перестановки.
Наша команда претендує на Лігу чемпіонів цього сезону і збирається вийти в неї наступного року. Але тепер ми бачимо, що з'явилася команда, яка на голову вища за інших. Баєр заслужено стане чемпіоном Німеччини", — заявив німецький функціонер.
В рамках 28-го туру німецької Бундесліги Баварія ведучи у рахунку 2:0, примудрилася поступитися Гайденгайму 2:3
. Після цього відставання від лідируючого Баєра збільшилося до ганебних 16 пунктів.