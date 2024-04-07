Німеччина

Такої Баварії ми давно не бачили.

Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллер прокоментував поразку від Гайденгайма (2:3) у 28-му турі німецької Бундесліги. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Те, що ми перебуваємо не в найкращій період історії клубу, зрозуміло всім. Гра складалася з двох різних таймів: ми вели 2:0, потім довгий навіс привів суперника до воріт. Те, як ми захищалися, точно не було шедевром.

У другому таймі ми вже не були достатньо потужні в атаці. Ми мали хороші моменти, але не змогли їх реалізувати. Зрештою Гайденгайм перевернув гру, а ми більше не зуміли забити.

Зараз ми не можемо змінити результат. Безглуздо продовжувати нарікати один на одного. У вівторок викладемося на повну", — сказав один з лідерів Баварії.