Наставник дав свій коментар.
ТОМАС ТУХЕЛЬ, GETTY IMAGES
06 квітня 2024, 20:29
Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував виїзну поразку від Гайденгайма (2:3)
у матчі 28-го туру чемпіонату Німеччини.
Мюнхенці виграли перший тайм із рахунком 2:0, але в другій половині зустрічі пропустили три м'ячі.
"Подібне не повинно відбуватися на такому рівні. У перерві у нас було все під контролем. Ми відчуваємо труднощі з тим, щоб підтримувати рівень гри протягом усього матчу.
На жаль, сьогодні цьому було чергове підтвердження. Ми віддали гру в перші 15 хвилин другого тайму, після того як зробили багато хороших речей у першому таймі.
У нас було 3-4 чудових можливості забити третій гол, але ми ними не скористалися. Голи, які ми пропустили, були занадто простими", — цитує Тухеля Bayern & Germany.