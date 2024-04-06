Німеччина

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував виїзну поразку від Гайденгайма (2:3) у матчі 28-го туру чемпіонату Німеччини.

Мюнхенці виграли перший тайм із рахунком 2:0, але в другій половині зустрічі пропустили три м'ячі.

"Подібне не повинно відбуватися на такому рівні. У перерві у нас було все під контролем. Ми відчуваємо труднощі з тим, щоб підтримувати рівень гри протягом усього матчу.

На жаль, сьогодні цьому було чергове підтвердження. Ми віддали гру в перші 15 хвилин другого тайму, після того як зробили багато хороших речей у першому таймі.

У нас було 3-4 чудових можливості забити третій гол, але ми ними не скористалися. Голи, які ми пропустили, були занадто простими", — цитує Тухеля Bayern & Germany.