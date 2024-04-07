Німеччина

Чергова порція критики від легендарного німця.

Легенда мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Лотар Маттеус висловився про головного тренера "ротен" Томаса Тухеля після поразки в матчі 28-го туру німецької Бундесліги з Гайденгаймом (2:3). Його слова наводить Bayern & Germany.

"Невдалий виступ у грі з дортмундською Боруссією минулого тижня і результат з Гайденгаймом говорять багато про що. Томас Тухель більше не може достукатися до команди. Він проводить дивні пресконференції і робить дивні заяви.

Я можу уявити, що Баварія відреагує на це в найближчі 24-48 годин, тому що так більше тривати не може. Команді потрібен новий імпульс, а Тухель більше не може його дати. Потрібні неагайні зміни", — заявив Маттеус.