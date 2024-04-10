Іспанський вінгер спростував чутки щодо свого майбутнього.
Браян Сарагоса, Getty Images
10 квітня 2024, 13:58
Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що мюнхенська Баварія буде готова віддати в оренду вінгера Браяна Сарагосу.
Втім, сам 22-річний іспанець спростовує ці чутки.
"Повідомлення про мій відхід в оренду наступного сезону не відповідають дійсності. Зовсім ні.
Я залишаюся в Баварії, тому що я підписав п'ятирічний контракт. Я хочу бути в Баварії", — цитує слова Браяна Сарагоси AS.
Зазначимо, що з моменту свого трансферу до Баварію взимку цього року Браян Сарагоса встиг провести за новий клуб всього 42 хвилини у трьох матчах.