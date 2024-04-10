Німеччина

Іспанський вінгер спростував чутки щодо свого майбутнього.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що мюнхенська Баварія буде готова віддати в оренду вінгера Браяна Сарагосу.

Втім, сам 22-річний іспанець спростовує ці чутки.

"Повідомлення про мій відхід в оренду наступного сезону не відповідають дійсності. Зовсім ні.

Я залишаюся в Баварії, тому що я підписав п'ятирічний контракт. Я хочу бути в Баварії", — цитує слова Браяна Сарагоси AS.

Зазначимо, що з моменту свого трансферу до Баварію взимку цього року Браян Сарагоса встиг провести за новий клуб всього 42 хвилини у трьох матчах.