Німеччина

Поки що гравець не зумів вдало зарекомендувати себе у Німеччині.

Лівий вінгер Баварії Браян Сарагоса може влітку залишити клуб на правах оренди, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Остаточного рішення щодо 22-річного іспанця ще не прийнято, оскільки в основному воно залежить від думок наступного головного тренера та розвитку самого Сарагоси у найближчі тижні. Наразі він не має жодної конкретної ролі у Баварії.

За ситуацією гравця уважно стежить Райо Вальєкано. Якщо іспанець все ж переїде з Мюнхена, навіть тимчасово, то потенційним кандидатом на його заміну є лівий вінгер Штутгарта Кріс Фюріх.

У поточному сезоні Сарагоса взяв участь у 2 матчах (35 хвилин) Баварії у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Взимку він перебрався до клубу з Гранади на правах оренди з обов'язковим викупом влітку. На рахунку вінгера також 6 голів і 2 асисти у 21 матчі Ла Ліги цієї кампанії.

Раніше повідомлялося, що Баварія вела переговори з Рангніком, проте Нагельсманн та Де Дзербі — пріоритети для мюнхенців у виборі наступника Томаса Тухеля на посаді головного тренера.