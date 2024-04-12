Важливі три пункти для господарів поля.
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12 квітня 2024, 23:48
В рамках 29-го туру німецької Бундесліги Аугсбург на "ВВК-Арена" приймав Уніон Берлін.
Завдяки голам Філіпа Тіца та Свена Міхеля господарі поля святкували комфортну перемогу.
Аугсбург — Уніон Берлін 2:0
Голи: Тіц, 48, Міхель, 83
Аугсбург: Дамен — Гоувелееув, Бауер (Комур, 79), Удуохай — Брайтгаупт — Варгас (Бьель Мас, 61), Енгелс (Пфейффер, 73), Маєр, Педерсен — Тіц (Міхель, 73), Демірович
Уніон Берлін: Роннов — Доехі, Фогт, Лейте — Крал, Хедіра (Лайдуні, 75), Тріммель (Хаберер, 66) — Ааронсон, Шафер — Кауфманн (Фолланд, 66), Голлербах (Бедіа, 75)
Попередження: Хедіра