Німеччина

Німець влітку залишить Мюнхен.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель прокоментував свій відхід з клубу після завершення цього сезону. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Я завжди повністю віддаюся команді, яку треную. Щасливий, що можу тренувати на такому рівні. Я не хочу читати заголовки про інші клуби, буду віддавати всього себе Баварії до останньої гри.

Мене влаштовує це рішення. Зрештою, це просто футбол. Я і мій тренерський штаб — наші найсуворіші критики, і ми доведемо це до кінця. Це те, про що ми домовилися, я дотримуюся саме цього", — сказав Тухель.