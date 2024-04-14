Німеччина

Француз знову травмувався.

Вінгер мюнхенської Баварії Кінгслі Коман через травму пропустить найближчі матчі своєї команди. Про це повідомляє офіційний сайт "ротен".

Повідомляється, що француз пропустить кілька тижнів через травму привідного м'яза стегна.

Зазначимо, що Коман отримав травму в матчі з Кельном (2:0) у 29-му турі німецької Бундесліги. Він був замінений на початку другого тайму, його відразу повезли до лікарні.

Цього сезону 27-річний вінгер через різноманітні травми загалом пропустив вже 14 матчів мюнхенського клубу.

У поточному сезоні Кінгслі Коман відіграв за Баварію 27 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.