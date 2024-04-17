Німеччина

Японець провів на футбольних полях 22 професійні роки у своїй кар'єрі.

Ветеран та захисник Айнтрахта Макото Хасебе повісить бутси на цвях після завершення нинішнього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

18 січня цього року японському футболісту виповнилося 40 років.

"Після 22 років професійної кар'єри футболіста настав час завершити кар'єру. Я довго думав над цим рішенням і тепер відчуваю, що це правильний час. Я пишаюся тим, що мені вдалося пережити і досягти за ці роки. У найближчі тижні я повністю зосереджуся на важливому фінальному відрізку сезону. У нас є велика мета, яку ми хочемо досягти разом. Я з нетерпінням чекаю своєї нової ролі в Айнтрахті, починаючи з літа", — сказав Хасебе.

Макото перебрався до Німеччини у 2008 році з японського клубу Урава Ред Даймондс. Після цього він захищав кольори Вольфсбурга, Нюрнберга та Айнтрахта.

Хасебе є найбільш віковим гравцем у Бундеслізі і він зіграв майже 700 матчів на клубному рівні, 383 з яких у чемпіонаті Німеччини.

У складі збірної Японії Хасебе провів 114 матчів (два забиті м'ячі та десять асистів) та став переможцем Кубка Азії у 2011 році. Він взяв участь у трьох чемпіонатах світу (2010, 2014 та 2018).

Нинішнього сезону Макото провів 13 поєдинків без результативних дій.